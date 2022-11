XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.AMD habe bereits vorläufige Q3-Zahlen veröffentlicht und das endgültige Zahlenwerk am Dienstagabend habe die Anleger nicht mehr überraschen können. Nachdem bereits die vorläufigen Zahlen enttäuscht hätten, sei nun auch die Prognose für das Q4 hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Der US-Chipkonzern wachse trotz eines widrigen Marktumfeldes weiter und gebe Anlegern etwas Hoffnung nach den jüngsten Kursverlusten zurück. Das profitable Datacenter-Geschäft sorge zudem dafür, dass sich das Unternehmen unter dem Strich weiterhin solide entwickele. Die stabile Finanzstruktur bleibe damit intakt und AMD für die Zukunft rund um die Trends Datacenter und Gaming gut aufgestellt.Die AMD-Aktie bleibe damit eine aussichtsreiche Position für die Watchlist. Anleger sollten vor einem Neueinstieg aber eine Trendwende im Chart abwarten. Denn noch überschatte der kontrahierende PC-Markt die Datacenter-Erfolge deutlich, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2022)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:61,41 EUR +0,94% (01.11.2022, 21:59)