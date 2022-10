Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

58,76 EUR -1,38% (11.10.2022, 11:30)



XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

58,89 EUR -0,71% (11.10.2022, 11:22)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

57,81 USD -1,08% (10.10.2022, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (11.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Montag sei der Philadelphia Semiconductor Index satte 3,5 Prozent gefallen und habe damit seine Verluste seit Jahresbeginn ausgebaut. Der Grund für den erneuten Kursverfall der Chip-Aktien sei neue China-Exportbeschränkung der US-Regierung gewesen. Analysten der Citi-Bank würden nun warnen, dass insbesondere die Anlegerlieblinge AMD, Intel und NVIDIA unter den zusätzlichen Kontrollen leiden dürften.Am Freitag habe das US-Handelsministerium für alle Halbleiter und Halbleiteranlagen aus US-Herstellung zusätzliche Exportkontrollen gegenüber chinesischen Unternehmen eingeführt. Ab sofort müsse nun im Falle eines Exports geprüft werden, ob die Chips zu militärischen Zwecken genutzt werden könnten.Laut dem Citi-Analysten Vivek Arya dürfte dies insbesondere die Prozessorenhersteller AMD, Intel und NVIDIA treffen. Denn ihre Umsätze könnten durch die neuen Exportbeschränkungen zwischen 5 und 10 Prozent sinken, so der Experte.Klar sei aber auch, dass die aufstrebenden chinesischen Konkurrenten geschwächt würden. So könnten chinesische Firmen zwar nicht die fortschrittlichsten Prozessoren herstellen, hätten im Speicherchip-Bereich aber aufgrund staatlicher Subventionen mächtig aufgeholt. Werde beispielsweise Yangtze Memory Technologies jetzt ausgebremst, habe dies laut dem Citi-Analysten auch Vorteile für Micron und Western Digital Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link