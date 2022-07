Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

76,11 EUR -0,67% (12.07.2022, 10:06)



XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

76,27 EUR -0,47% (12.07.2022, 09:52)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

76,95 USD -3,02% (11.07.2022, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (12.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Nicht nur im Dow Jones und im NASDAQ 100 sei am Montag die Erholungsbewegung der vergangenen Woche beendet worden, sondern auch bei den Halbleiteraktien von AMD, Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681) und NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422). Während der Dow Jones nur 0,5 Prozent verloren habe und der NASDAQ 100 rund 2,2 Prozent, sei es für die Aktien von AMD und NVIDIA mit über drei Prozent etwas stärker abwärts gegangen. Als Grund dafür werde auch eine negative Analystenstudie gesehen.So hätten die Analysten von Barclays am Montag die Kursziele für AMD und Intel von 115 auf 85 Dollar bzw. von 45 auf 40 Dollar gesenkt. "Wir reduzieren die Schätzungen für beide Unternehmen bereits jetzt, aber sie müssen möglicherweise noch weiter gesenkt werden", hätten die Experten gewarnt und hinzugefügt, dass man keinen Grund sehe, diese Aktien zu besitzen, bis das Ausmaß der Korrektur besser verstanden werde.Entscheidend für die zurückgefahrenen Erwartungen bei den Chip-Entwicklern seien laut Barclays insbesondere die schwächeren Aussichten für das zweite Halbjahr. Die Experten würden nun beispielsweise davon ausgehen, dass die Notebook-Nachfrage um 17 Prozent fallen dürfte, zuvor sei nur mit einem Minus von zwölf Prozent gerechnet worden.Doch nicht nur bei Notebooks seien die Aussichten schlecht, sondern auf dem gesamten PC-Markt. Die Marktforscher von Gartner sähen einen perfekten Sturm auf die Chip-Branche zurollen. Die Prognose: "Die Nachfrage nach Verbraucher-PCs wird im laufenden Jahr um 13,1 Prozent sinken [...]."Trotz der sich eintrübenden Verbrauchernachfrage würden hingegen die Analysten der UBS vom Sektor überzeugt bleiben und sähen beispielsweise in der NVIDIA-Aktien noch immer einen Top-Chip-Pick. Es sei zwar zu früh, für den kompletten Sektor bullish zu werden, so UBS-Analyst Timothy Arcuri, doch einige Firmen könnten sich dann besser entwickeln als andere.So sei die Nachfrage im Datacenter immer noch stark, auch wenn NVIDIA das Tempo seiner Betriebsausgaben verlangsame. Doch mehr Workloads, der Wandel hin zu mehr KI-Einsatz sowie ein von AMD und Intel angestoßener neuer CPU-Produktzyklus würden weiterhin für steigende Datacenter-Investitionen sprechen.Chip-Aktien würden volatil bleiben und das Sentiment verhalten. Analysten würden das schwierige Makroumfeld sowie die Unsicherheit bezüglich der Dauer des Halbleiterzyklus als willkommenen Anlass nehmen, ihre Ziele an die gefallenen Kurse anzupassen. DER AKTIONÄR gehe unverändert von einem stärker als erwarteten Zyklus aus, der eher von der Angebots- als von der Nachfrageseite ausgebremst werde. Sobald Händler ihre Lagerkapazität an das unsichere Makroumfeld angepasst hätten, sollte das Wachstum wieder Fahrt aufnehmen.Bis es soweit sei - und wie von Barclays geraten "das Ausmaß der Korrektur besser verstanden wird" - sollten Anleger selektiv vorgehen. AMD und QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121) bleiben aktuell die AKTIONÄR-Favoriten im Sektor, denn während der eine weitere Marktanteile für sich gewinnt, erobert der andere gerade ganz neue Märkte für sich, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 12.07.2022)