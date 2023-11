Börsenplätze AMD-Aktie:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (21.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Börsen hätten zum Auftakt in der wegen des Erntedankfestes (Thanksgiving) etwas verkürzte Handelswoche weiter zugelegt. Am heutigen Abend stünden gleich zwei wichtige Termine auf der Agenda der Investoren. Insbesondere für den Chip-Sektor gehe es um viel. AMD-Aktionäre sollten das auf dem Schirm haben.Am Abend nach dem Xetra-Handelsschluss dürfte sich das Interesse auf das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank FED richten. "Das Protokoll wird Aufschluss über die Diskussionen geben, die zu der Entscheidung der FED geführt haben, den Leitzins unverändert zu lassen", habe die Postbank in einem Ausblick geschrieben.Außerdem werde mit Spannung das neue Zahlenwerk von NVIDIA erwartet. Die Aktie des Chip-Spezialisten sei am Montag auf 504,30 Dollar und damit auf den höchsten Stand aller Zeiten geklettert. Heiße: Die Erwartungen an die Quartalszahlen seien hoch. Könne NVIDIA dem gerecht werden?Sollte NVIDIA positiv überraschen, sollte der nächste Widerstand bei 122,12 Dollar mühelos überwunden werden. Mit dem dann entstehenden Kaufsignal komme weitere Dynamik auf. Im Anschluss stehe das Jahreshoch bei 132,32 Dollar im Fokus. Sollte NVIDIA enttäuschen, werde es wahrscheinlich auch einen Rücksetzer bei der AMD-Aktie geben. Allerdings sollte dieser nur von kurzfristiger Natur sein, da der übergeordnete Trend stark ausgeprägt sei.Egal wie die Zahlen von NVIDIA heute nach Börsenschluss ausfallen würden, es werde auch einen starken Einfluss auf die AMD-Aktie haben. Langfristige Anleger können aber gelassen bleiben, der übergeordnete Trend zeigt klar Richtung Norden, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 21.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link