Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

156,38 EUR -2,21% (22.01.2024, 15:57)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

169,96 USD -2,45% (22.01.2024, 15:42)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (22.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die NVIDIA-Alternative AMD nehme Schwung auf. Der US-Chipspezialist überzeuge mit neuen Produkten und der Aussicht, sich bei Großkunden als zweites Standbein zu NVIDIA zu positionieren.Die Firmenchefs von Super Micro Computer und NVIDIA verstünden sich blendend, wie in den letzten Monaten auf offener Bühne zelebriert worden sei. Auch die plangemäße Belieferung der knappen KI-Chips an Super Micro Computer zeige die Nähe der beiden Topmanager. Dank der guten Lieferbeziehung dürfte Super Micro Computer laut Barclays alleine im Dezember 9.000 KI-Superserver verkauft haben. Aber auch AMD tanze auf dieser Party-Bühne mit. Die Server von Super Micro Computer seien auf AMD-Chips optimiert. Zudem bestehe eine Lieferpartnerschaft mit Intel.AMD erhalte Rückenwind durch die Aussage von Meta Platforms-Chef Zuckerberg, neben NVIDIA auch auf alternative KI-Chips zu setzen. Besonders eng sei die AMD-Partnerschaft mit dem KI-Pionier Microsoft. Der KI-Copilot von Microsoft erstelle nicht nur etwa Speisepläne im KI-Chat, sondern exportiere diese per Excel. Microsoft zufolge sei dies das "neue Tor zur KI-Welt" im Microsoft-Universum. Präsentiert worden seien diese PC-News gemeinsam mit der AMD-Chefin Su. Denn AMD-KI-Chips würden diese neuen Anwendungen erst ermöglichen. Ein Megatrend: Der Verkauf privater Rechner mit KI-Chips könne sich bis 2027 auf 580 Mio. fast verzehnfachen. Ähnlich wie Intel habe AMD nun eine dreifach verbesserte NPU-Einheit vorgestellt. Gleichzeitig führe AMD Soft- und Hardware für Server-KI-Chips ein.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link