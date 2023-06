Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

114,00 EUR +0,44% (16.06.2023, 12:03)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

124,24 USD -2,43% (15.06.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (16.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Joseph Moore von Morgan Stanley:Joseph Moore, Analyst von Morgan Stanley, bestätigt das Anlagevotum für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) mit "overweight".Joseph Moore habe NVIDIA anstelle von AMD zum Top Pick im Halbleitersektor erklärt. Das Thema künstliche Intelligenz bleibe der wichtigste Aspekt der aktuellen Bedingungen und nur ein Unternehmen sei in der Lage, dieses Jahr zu übertreffen und zu steigern, sage der Analyst Investoren in einer Research Note. Da andere Aktien in den letzten drei Monaten eine beträchtliche Ausweitung der Multiples erlebt hätten, habe NVIDIA seine Gewinne nach oben gedrückt, so das Unternehmen.Morgan Stanley sei weiterhin optimistisch in Bezug auf AMDs Chancen im Bereich der künstlichen Intelligenz im Jahr 2024, sage aber, dass seine Bezeichnung als Top-Pick das kurzfristige Potenzial hervorheben solle, das für NVIDIA ein größerer Faktor sei. Das Nachfrageumfeld für KI-Training habe sich seit dem Bericht von NVIDIA weiter verbessert, so das Unternehmen.Joseph Moore, Analyst von Morgan Stanley, bewertet die Aktie von Advanced Micro Devices weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 97 auf 138 USD angehoben. (Analyse vom 16.06.2023)Börsenplätze AMD-Aktie: