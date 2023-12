NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

121,69 USD +4,17% (07.12.2023, 16:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie: 863186

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie: AMD

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie: AMD

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (07.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).Das Unternehmen habe seine Veranstaltung zur künstlichen Intelligenz abgehalten. Citi sei der Meinung, dass Meta neben Microsoft der zweite große Kunde sei und stelle fest, dass AMD seine Erwartung von mehr als 2 Mrd. USD an MI300-Umsätzen im Jahr 2024 bekräftigt habe. AMD habe Metriken seines MI300 Chips demonstriert, bei denen er den H100 von NVIDIA übertroffen habe. Der H200 werde jedoch in einigen Monaten auf den Markt kommen und sollte es NVIDIA ermöglichen, den Leistungsvorsprung zurückzuerobern.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die AMD-Aktie mit einem Kursziel von 136 USD bestätigt. (Analyse vom 07.12.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:113,44 EUR +4,50% (07.12.2023, 16:14)