NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

201,49 USD -2,84% (11.03.2024, 14:41)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (11.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Melius Research:Die Analysten von Melius Research stufen die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 192 USD auf 265 USD.Die Analysten von Melius Research erhöhten die Schätzungen für AMD mit der Begründung, dass sich die Aussichten des Unternehmens im Bereich der Rechenzentren sowohl kurz- als auch langfristig zu verbessern scheinen. Der MI300X dürfte erheblich von der "Inferencing-Phase" der künstlichen Intelligenz profitieren, die gerade erst beginne und viel Speicher mit hoher Bandbreite erfordere, der in diesem Jahr in jedem Quartal mehr angeboten werde. Die Untersuchungen von Melius Research würden auch darauf hindeuten, dass sich die Verkäufe traditioneller Server-CPUs aufgrund besserer Fundamentaldaten und solider Ausführung verbessern würden.Die Analysten von Melius Research haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die AMD-Aktie bestätigt. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:182,32 EUR -3,81% (11.03.2024, 14:56)