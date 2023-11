Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

111,62 EUR +4,87% (10.11.2023, 19:08)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

119,25 USD +5,08% (10.11.2023, 18:53)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (10.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem verhalten positiven Marktumfeld würden die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) zu den besten Werten unter den Technologietiteln gehören. Auch andere Werte aus dem Bereich Halbleiter & Chipfertigung nähmen Spitzenplätze ein. Dem AMD-Chart, der sich zuletzt klar aufgehellt habe, helfe das.Mehr als 5 Prozent würden die Papiere von AMD im heutigen Handel zulegen. Damit habe der Chiphersteller den dritten Platz im breiten S&P 500 inne. Ein Blick auf die Meinung der Experten zeige, dass da zukünftig noch mehr gehen könne.Zwar liege das durchschnittliche Kursziel mit 130,80 Dollar nur rund 10 Prozent über dem aktuellen Kurs. Allerdings sei die Empfehlung der Analysten in Summe eindeutig. Denn nur einer der 44 Experten rate Anlegern aktuell die Reißleine zu ziehen. Weitere 14 würden für ein Halten der Aktien plädieren und mehr als 70 Prozent oder 39 Analysten seien immer noch bullish.Die Bewertung von 24 für das kommende Jahr möge im ersten Moment relativ hoch erscheinen. Allerdings betrage der Schnitt beim KGV auf Sicht von zehn Jahren stattliche 55. Somit sei die Aktie historisch unterbewertet.Nun stehe der Kurs kurz vor dem horizontalen Widerstand bei 121,30 Dollar auf Höhe des Verlaufshochs vom letzten Juli. Danach könnte das Jahreshoch um 132,85 Dollar in Angriff genommen werden.Das Momentum bei der Aktie von AMD passt derzeit, daher bleiben investierte Anleger dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. AMD sei eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun bei 81,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 10.11.2023)