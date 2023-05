Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

118,30 EUR -1,19% (30.05.2023, 17:03)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

125,78 USD -0,98% (30.05.2023, 16:45)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (30.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der jüngsten Ausgabe von "Der Aktionär" habe die Redaktion den Lesern unter der Rubrik "Chart der Woche" einen AMD-Long-Schein ans Herz gelegt. Dieser habe nach nicht einmal einer Woche das Kursziel erreicht und Trader, die dem Tipp gefolgt seien, dürften sich über einen Gewinn von mehr als 50 Prozent freuen.Am Donnerstag sei der Chiphersteller NVIDIA nach starken Quartalszahlen mit einem Plus von mehr als 20 Prozent in den US-Handel gestartet. Davon habe auch der Branchenkollege AMD deutlich profitiert, die Aktie habe mit einem Kurssprung von rund acht Prozent reagiert.Dadurch hätten die Papiere von AMD ein neues Jahreshoch markiert und zudem das Gap bei 118,59 Dollar geschlossen. Wie erwartet habe AMD infolgedessen das März-Hoch 2022 bei 125,67 Dollar und somit das Ziel des Trades erreicht. Der bei 3,31 Euro empfohlene Schein mit der WKN VU2J3V habe auf über 5,00 Euro zugelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.