Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (05.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).Die Analysten hätten sich eine Woche lang mit Unternehmen in Taiwan getroffen. Während Unternehmen, die direkt mit generativer künstlicher Intelligenz zu tun hätten, "weiterhin a la NVIDIA glänzen werden", bleibe der Rest des Halbleitermarktes "lau mit schleppender Nachfrage und hohen Beständen", so die Citigroup. AMDs MI300 habe einen großen Designgewinn, aber die Analysten würden die Nachhaltigkeit angesichts der Genua-Probleme infrage stellen. Sie hätten Micron zu ihrem Top-Pick gemacht und erklärt, dass das China-Verbot das Unternehmen in die Lage versetzen sollte, mehr Geld aus dem Chips Act zu erhalten.Die Analysten der Citigroup bewerten die Aktie von Advanced Micro Devices weiterhin mit "neutral". Das Kursziel werde von 85,00 auf 120,00 USD angehoben. (Analyse vom 05.06.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:108,72 EUR -1,13% (05.06.2023, 13:54)