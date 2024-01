NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

175,03 USD -1,25% (29.01.2024)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (30.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Joseph Moore, Analyst von Morgan Stanley, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).Während Moore der vorherrschenden Ansicht zustimme, dass die Lieferkette für MI300 stark sei, und AMDs langfristige Chancen weiterhin positiv einschätze, sei er weiterhin der Meinung, dass die Entwicklung des KI-Ökosystems Zeit brauche, und gehe davon aus, dass ein Teil dieses Aufbaus für den Verbrauch im Jahr 2025 vorgesehen sei. Der Analyst füge hinzu, dass er Q1 als wahrscheinlich ansehe, dass es "in etwa im Rahmen" liege, und dass "die Erwartungen auf der Käuferseite keinen Raum für Aufwärtsentwicklung lassen". Er würde sich wünschen, dass AMD angesichts der starken Schätzungen der Lieferkette für MI300 im Kalender 2024 "weiterhin konservativ" sei.Joseph Moore, Analyst von Morgan Stanley, stuft die AMD-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 128,00 auf 193,00 USD angehoben. (Analyse vom 29.01.2024)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:162,60 EUR -0,87% (30.01.2024, 12:05)