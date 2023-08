NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

114,4105 USD +1,28% (31.07.2023, 21:59)



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.08.2023/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Christopher Rolland von Susquehanna Financial:Christopher Rolland, Analyst von Susquehanna Financial, wiederholt das Rating "positive" für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).Susquehanna habe eine Vorschau auf die Q2-Ergebnisse von Advanced Micro Devices gegeben und gesagt, dass der Chip-Entwickler kurzfristig mit einer Reihe von Gegenwinden zu kämpfen habe, darunter einem schwächeren Genoa, Konsolen-, GPU-, Xilinx- und einer erhöhten DC-Erwartung, was die Marktschätzungen gefährde. Längerfristig schätze Susquehanna jedoch den Serverzuwachs und die MI300-Möglichkeiten.Christopher Rolland, Analyst von Susquehanna Financial, bewertet die Aktie von Advanced Micro Devices weiterhin mit dem Votum "positive". Das Kursziel werde von 145 auf 135 USD reduziert. (Analyse vom 31.07.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:104,36 EUR +0,27% (01.08.2023, 12:33)