Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (23.05.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).BofA gehe davon aus, dass AMD auf seiner Veranstaltung am 13. Juni seine Cloud-optimierte Bergamo-Server-CPU offiziell vorstellen und erörtern werde, wie KI-Fähigkeiten in sein Portfolio für PCs, Server-CPUs und GPU-Beschleuniger einfließen würden. BofA glaube jedoch immer noch, dass die Gewinnung von Marktanteilen gegenüber NVIDIA und ausscheidenden ASIC-Konkurrenten im Bereich der KI oder gegenüber Intel im Bereich der PC-/Server-CPUs für Unternehmen "sich als schwieriger erweisen könnte als erwartet", was die Pro-Forma-EPS-Leistung von AMD einschränke.Die Analysten von BofA Securities bewerten die AMD-Aktie weiterhin mit "neutral". Das Kursziel werde von 105,00 auf 120,00 USD angehoben. (Analyse vom 23.05.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:102,68 EUR +2,79% (23.05.2023, 15:40)