NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

124,53 USD -3,61% (13.06.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (14.06.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Blayne Curtis von Barclays:Blayne Curtis, Analyst von Barclays, bekräftigt das Rating "overweight" für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).Blayne Curtis habe das Kursziel für AMD von 90 auf 145 USD angehoben und behalte das Rating "overweight" für die Aktie bei, nachdem das Unternehmen eine Veranstaltung zum Thema Rechenzentren und künstliche Intelligenz durchgeführt habe. AMD habe über die Einführung von Bergamo berichtet und die MI300X GPU vorgestellt, so der Analyst in einer Research Note. Die Firma sage, dass Bergamo gut erwartet worden sei, aber der MI300X "stoße" AMDs Roadmap für künstliche Intelligenz "in die richtige Richtung". Die allgemeine Botschaft sei, dass der Markt für künstliche Intelligenz sehr groß sei und AMD die Möglichkeit habe, NVIDIA einige Anteile abzunehmen, so Barclays.Blayne Curtis, Analyst von Barclays, wiederholt das Rating "overweight" für die Aktie von Advanced Micro Devices. (Analyse vom 14.06.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:117,22 EUR +1,56% (14.06.2023, 11:47)