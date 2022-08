XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Es seien starke Zahlen für das zweite Quartal gewesen, die der US-Chipkonzern am Dienstagabend veröffentlicht habe. Anstelle von nachbörslichen Kursgewinnen seien die Anleger jedoch mit einem Kursverlust von rund 7% konfrontiert worden. Der Grund: Mit einer schwachen Prognose für das laufende dritte Quartal habe AMD nicht nur die Analysten enttäuscht.Investierte Anleger sollten sich von dem nachbörslichen Minus aufgrund der konservativen Prognose nicht abschrecken lassen. Denn AMD outperforme Intel weiterhin und die Aktie bleibe mit einem 23er-KGV von 20 günstig bewertet. Neueinsteiger sollten allerdings vorerst abwarten, da nach dem Run-up von 30% im vergangenen Monat eine Konsolidierungsbewegung nicht unwahrscheinlich wäre, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:92,60 EUR -5,12% (03.08.2022, 11:21)