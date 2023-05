unter folgendem Link.







Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.AMD habe im ersten Quartal mehr verdient als von Analysten erwartet und auch beim Umsatz die Konsensschätzungen der Wall Street übertroffen. Für das zweite Quartal habe der nach Intel zweitgrößte Hersteller von Computerchips jedoch wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche im PC-Markt einen verhaltenen Ausblick gegeben. An der Börse hätten die Anleger am Abend enttäuscht reagiert. Nachdem die AMD-Aktie in einer ersten Reaktion um bis zu 2% gestiegen sei, verliere sie aktuell 5%.Knapp daneben sei auch vorbei: Insgesamt hätten sich Investoren von AMD am Dienstag mehr versprochen, wie die negative Kursreaktion zeige. Damit könnte die jüngste Aufwärtsbewegung der Aktie ein abruptes Ende finden. Anleger sollten vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU