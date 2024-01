Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

151,36 EUR -4,58% (31.01.2024, 16:31)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

166,5374 USD -3,21% (31.01.2024, 16:16)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.01.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) nach wie vor mit dem Votum "overweight" ein.Laut Piper Sandler habe AMD ein Quartal gemeldet, das weitgehend mit den leicht schwachen Prognosen übereingestimmt habe, wobei jedoch die Kernbereiche des Unternehmens stark geblieben seien. Die vorherrschenden Schwachpunkte für AMD seien sowohl das Embedded-Geschäft als auch das durch Semi-Custom-Umsätze getriebene Gaming-Geschäft. Piper gehe davon aus, dass diese Bereiche in absehbarer Zukunft schwach bleiben würden.Bemerkenswert sei, dass die MI300-Umsätze im vierten Quartal die ursprüngliche Erwartung von 400 Mio. USD übertroffen hätten und das Management außerdem seine Prognose für 2024 von 2 Mrd. USD auf 3,5 Mrd. USD für das Accelerator-Geschäft angehoben habe. Die Analysten von Piper Sandler würden erwarten, dass dieser Bereich am Ende des Jahres eher bei 4 Mrd. USD oder mehr liegen werde.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Advanced Micro Devices weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel laute jetzt 195 USD, nach bislang 165 USD. (Analyse vom 31.01.2024)Börsenplätze AMD-Aktie: