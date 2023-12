NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Morgan Stanley nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die "AMD KI"-Veranstaltung habe eine beeindruckende Bandbreite an Befürwortungen für die MI300-Architektur enthalten, einschließlich Befürwortungen für MI300 von Microsoft, Oracle, Meta Platforms und anderen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Damit die AMD-Aktie jedoch höher gehandelt werden könne, nachdem sie seit den Ergebnissen bereits um 25% gestiegen sei, hätte AMD die Rolle von Microsoft stärker definieren müssen als es das getan habe. Was Morgan Stanley von Kunden, die das Produkt bewerten würden, gehört habe, sei, dass AMD kosteneffektive Inferenzfähigkeiten liefere, während die Software und die Unterstützung des Ökosystems, die NVIDIA bieten könne, fehlen würden.Morgan Stanley hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating und das Kursziel von 128 USD für die AMD-Aktie bestätigt. (Analyse vom 07.12.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:113,44 EUR +4,50% (07.12.2023, 16:14)