Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Es sei eine hervorragende Handelswoche für die AMD-Aktie gewesen. Das Papier des US-Chipkonzerns habe knapp 14% zugelegt und vergangenen Donnerstag sogar die Marke von 300 Mrd. USD Marktkapitalisierung geknackt. Dabei habe es von Unternehmensseite überhaupt keine Neuigkeiten gegeben. Doch die KI-Rally sei durch die Zahlen von Dell und C3.ai kräftig angefeuert worden.Die KI-Rally lebe und treibe die AMD-Aktie weiter nach oben. "Der Aktionär" sehe in einem Markt, in dem das Angebot begrenzt sei, für die neuen KI-Chips Potenzial. Allerdings sei das Papier schon sehr gut gelaufen. Neueinsteiger sollten abwarten. Wer investiert sei, setze unverändert auf das KI-Momentum und arbeite mit einem Stopp 15% unter dem aktuellen Kurs, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2024)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:188,40 EUR +0,76% (01.03.2024, 14:01)