Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

74,67 EUR +0,82% (27.02.2023, 11:54)



XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

74,63 EUR +1,77% (27.02.2023, 11:37)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

78,09 USD -2,08% (24.02.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (27.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, initiiert in einer aktuellen Aktienanalyse die neue Coverage für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).AMD biete ein breit diversifiziertes Produktportfolio, welches Mikroprozessoren, eingebettete Prozessoren und Grafikprozessoren für Server, Workstations, Personal Computer und Spielkonsolen umfasse.AMD auf Überholspur bei Data-Centers: Aktuell würden rund 26% des Umsatzes in diesem immer wichtiger werdenden Segment generiert. Technisch habe AMD mit den EPYC-Prozessoren der 4. Generation sowie dem neuen Genoa-Chip deutlich an Effizienz gewinnen können und dürfte dem zuletzt in der Entwicklung langsameren Platzhirsch Intel weiter Marktanteile abnehmen. Zuletzt habe der Marktanteil von AMD rund 20% betragen.AMD profitiere aufgrund seiner Positionierung in der Sparte Data-Center auch von dem neu entflammten KI-Hype. Ganz konkret beliefere AMD die im KI-Bereich (Stichwort: ChatGPT etc.) handelnden Unternehmen mit hochmodernen KI- und Datenserver-Chips. Zudem werde laut CEO Lisa Su die Forschung und Entwicklung auf diesen Bereich ausgeweitet.Der Umsatz habe im Jahresvergleich von USD 4,826 Mrd. um 16% auf USD 5,599 Mrd. gesteigert werden können, was 1,8% über den Analystenerwartungen angesiedelt gewesen sei. Beim ausgewiesenen Gewinn habe das Chip-Unternehmen ein Minus von 97,8% im Jahresvergleich auf lediglich USD 21 Mio. bzw. USD 0,01 je Aktie hinnehmen müssen. Damit habe man auch 93,9% unter den Analystenschätzungen gelegen. Betrachte man aber den um Sondereffekte bereinigten Gewinn, so sorge dies für eine massive Erleichterung: Der bereinigte Gewinn habe bei USD 1,11 Mrd. gelegen, was im Jahresvergleich einen Rückgang von lediglich 0,8% darstelle und zudem auch noch 3,0% über den durchschnittlichen Analystenerwartungen in Höhe von USD 1,08 Mrd. angesiedelt sei.Volatiler Markt, noch volatilere AMD-Aktie: Zudem könne die Aktie als High-Beta Aktie bezeichnet werden. Das Beta einer Aktie gebe die Sensitivität gegenüber allgemeinen Marktbewegungen an. Werte im Bereich von 1 würden implizieren, dass sich die Aktie mehr oder weniger im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt bewege. Auf die letzten zwei Jahre weise AMD ein Beta von 1,57 auf. Sprich: Steige der Gesamtmarkt um 1%, steige AMD um 1,57%. Sinke wiederum der Markt um 1%, gebe AMD um 1,57% nach. Die übrigen Vertreter der Prozessorenhersteller würden sich mit einem Beta-Wert von im Durchschnitt 1,39 etwas widerstandfähiger während eines Bärenmarktes zeigen. Dieser Umstand spielgele sich auch in der Performance wider, wodurch die AMD-Aktie im Jahr 2022 mit knapp -55% deutlich mehr Einbußen habe hinnehmen müssen als der Technologie-Index NASDAQ 100 (-33%). Die von Schiller erwartete Erholung des Technologie-Index im Jahr 2023 sollte bei gegebenem Beta dementsprechend der Performance der AMD-Aktie wieder zugutekommen.Bröckelnder Marktanteil bei PCs: Der knapp USD 90 Mrd. schwere Markt für Computer-Prozessoren schwächle aufgrund der zurückgegangenen Nachfrage nach PCs.Nachfrage nach ARM-Prozessoren nehme zu: Nicht nur bei neueren Macbooks, sondern auch im Server-Markt könnte die ARM-Architektur in naher Zukunft eine etwas größere Rolle spielen, was eine Veränderung des CPU-Marktes bedeuten würde. Für traditionelle x86-CPU Hersteller wie AMD könnte dieser Trend einen negativen Einschnitt in ihr Geschäftsmodell bedeuten. Im Vergleich zum bisherigen System würden ARM-Server hunderte kleinere, weniger ausgeklügeltere Prozessoren mit niedrigerem Verbrauch nutzen, die sich die Verarbeitungsaufgaben teilen würden, anstatt nur ein paar Prozessoren mit höherer Kapazität einzusetzen.Gedämpfte Aussichten für 2023: Für das erste Quartal 2023 erwarte AMD einen Umsatz zwischen USD 5,0 Mrd. und USD 5,6 Mrd., was im Schnitt einem Rückgang von etwa 10% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die Erwartungen hätten hier bei USD 5,5 Mrd. gelegen. Es werde erwartet, dass die Segmente Client und Gaming im Jahresvergleich zurückgehen würden, was teilweise durch das Wachstum der Segmente Embedded und Data Center ausgeglichen werde. AMD erwarte, dass die Non-GAAP-Bruttomarge im ersten Quartal 2023 bei etwa 50% liegen werde.Neben dem Jahr 2022 stelle auch das aktuelle Jahr für AMD ein so genanntes Übergangsjahr dar, zumal sich das für das Unternehmen wichtige PC- und Gaming-Geschäft mit dem Ausklingen der pandemiebedingten erhöhten Nachfragesituation auch infolge der Inflationsproblematik im Jahr 2023 weiter abkühlen dürfte. Der breite Pessimismus darüber habe sich teilweise schon in der Performance im Vorjahr niedergeschlagen. Mit Blick auf die nächsten 2-3 Jahre dürften AMD aber vor dem Hintergrund eines beginnenden Erneuerungszyklus wieder bessere Zeiten ins Haus stehen. Die aktuell gedämpfte Chip-Nachfrage sollte sich zudem durch die höhere Nachfrage von Rechenzentren sowie aufgrund des KI-Hypes zumindest etwas kompensieren lassen, weshalb sich AMD auch neben dem Platzhirsch NVIDIA strategisch neu zu positionieren versuche.Bewertungstechnisch sei AMD zwar nicht unbedingt als günstig zu bezeichnen, was sich aber in Anbetracht der unterstellten Wachstumsraten und der spezifischen Positionierung im Halbleitersegment durchaus rechtfertigen lasse. Im direkten Vergleich zu dem Hauptkonkurrenten NVIDIA sei zudem ein sehr deutlicher Bewertungsabschlag auszumachen und auch im historischen Multiple-Vergleich bestehe noch Luft nach oben.Unter diesen Gesichtspunkten initiiert Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die neue Coverage von AMD mit einer "Kauf"-Empfehlung und einem Kursziel von USD 88. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes unter Verwendung von Konsensschätzungen für die nächsten zwölf Monate. (Analyse vom 27.02.2023)