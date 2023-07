Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

106,22 EUR -0,08% (05.07.2023, 15:21)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

115,82 USD +1,68% (03.07.2023, 19:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (05.07.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Gus Richard von Northland Capital Markets:Gus Richard, Analyst von Northland Capital Markets, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) von "market-perform" auf "outperform" herauf."Das Einzige, was schlimmer ist, als sich zu irren, ist, es nicht zuzugeben, und wir haben uns bei AMD-Aktien geirrt", sage Gus Richard, der das Risiko sehe, dass das Unternehmen zu spät hochstufe, aber glaube, dass AMD-Aktien "ein KI-Multiple bekommen werden".AMD stehe bei GPUs seit Jahrzehnten hinter NVIDIA an zweiter Stelle und das Unternehmen glaube nicht, dass sich das in der KI-Ära ändern werde, aber es füge hinzu, dass es glaube, dass AMDs Open-Source-Software-Ansatz NVIDIAs Software-Graben "wahrscheinlich reduziert" und dass AMD IP für KI über Grafikprozessoren hinaus habe.Gus Richard, Analyst von Northland Capital Markets, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices von "market-perform" auf "outperform" hoch. Das Kursziel sei von 81 auf 150 fast verdoppelt worden. (Analyse vom 05.07.2023)Börsenplätze AMD-Aktie: