NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

111,32 USD -1,99% (11.07.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (12.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von TD Cowen:Matthew Ramsay, Analyst von TD Cowen, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) von 115 auf 135 USD.Er sei der Ansicht, dass die Investoren auf ein gemischtes Q2/Q3 bei Umsatz und Margen vorbereitet seien, da das Makroumfeld schwierig bleibe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er habe die Schätzungen für das zweite Quartal angepasst, um eine stärkere Gewichtung auf das vierte Quartal vorzunehmen. Der Fokus der Anleger werde sich den Gewinnen wieder längerfristig auf die starken Aussichten von AMD für Rechenzentren richten, einschließlich einer sich herauskristallisierenden KI-Strategie, die durch stärkere HW/SW-Roadmaps unterstützt werde.Matthew Ramsay, Analyst von TD Cowen, hat einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die AMD-Aktie bestätigt und das Kursziel von 115 auf 135 USD angehoben. (Analyse vom 12.07.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:101,60 EUR +0,53% (12.07.2023, 14:56)