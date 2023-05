XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

82,31 EUR +3,97% (02.05.2023, 15:36)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

89,93 USD +0,27% (02.05.2023, 15:36)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Joseph Moore, Analyst von Morgan Stanley, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) von 87 auf 102 USD.Die Ausgangslage für das Quartalszahlen am 2. Mai sei interessant, da die AMD-Aktie seit Jahresbeginn um 40% zugelegt habe, was ein offensichtlich negatives Ereignis darstelle, zumindest was Datenzentren betreffe, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Allerdings verweise AMD auf ein relevantes Engagement in der KI zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens um MI300 herum und jeder mit einem KI-Engagement habe sich erheblich erholt.Joseph Moore, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die AMD-Aktie bestätigt und das Kursziel von 87 auf 102 angehoben. (Analyse vom 01.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:82,00 EUR +1,08% (02.05.2023, 15:50)