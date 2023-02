XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

70,30 EUR +2,81% (01.02.2023, 09:05)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

75,15 USD +3,73% (31.01.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices: Impuls ausgelöst - ChartanalyseAMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese seien über den Erwartungen ausgefallen. Die Aktie habe nachbörslich von 75,15 USD auf 76,31 USD angezogen. Sie befinde sich seit einem Tief bei 54,57 USD aus dem Oktober 2022 wieder in einer Aufwärtsbewegung. Diese habe den Wert in der Spitze auf 79,16 USD geführt. Im Dezember und Anfang Januar sei die Aktie des Chipherstellers noch einmal deutlich zurückgefallen, aber zuletzt habe sie sich wieder erholt und habe sich dem Widerstand bei 79,16 USD angenähert. In den letzten Tagen sei der Wert knapp unterhalb dieser Hürde seitwärts gelaufen.Kurzfristig sollten die Zahlen einen Impuls in der AMD-Aktie auslösen. Dieser könne zu einem Test der Widerstand bei 79,16 USD führen. Gelinge der Aktie ein Ausbruch über diesen Bereich, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 83,17 USD und vielleicht sogar 107,90 USD möglich. Sollte der Wert allerdings unter seinen EMA 50 bei aktuell 69,95 USD abfallen, müsste mit Abgaben in Richtung 63,00-62,50 USD und vielleicht sogar 54,57 USD gerechnet werden. (Analyse vom 01.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:70,34 EUR +1,72% (01.02.2023, 09:21)