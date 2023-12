NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (18.12.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) hoch und erhöht das Kursziel.Man erwarte nach einem 60%-igen Anstieg der SOX-Index seit Jahresbeginn eine gewisse Rotation innerhalb des Sektors, gehe auch von einem anhaltenden säkularen Wachstum in den Bereichen generative KI, Chipkomplexität, Autoinhalte, Verlagerung von Produktionsstätten und CHIPS-Gesetzesvorteile aus, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die BofA Securities habe ihre Schätzungen für die Halbleiterindustrie nach oben revidiert und bleibe bei ihren "thematischen 3Cs" Cloud, Autos und Komplexität selektiv positiv, während sie bei Smartphones, Telekommunikation und Unternehmen "lauwarm" bleibe.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse die AMD-Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 135 auf 165 USD angehoben. (Analyse vom 15.12.2023)