NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

117,60 USD +2,79% (01.08.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.08.2023/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse der Citigroup:Christopher Danely, Analyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) und erhöht das Kursziel.Der US-Chiphersteller habe gute Q2-Ergebnisse gemeldet und die schlechte Nachricht der gekürzten Prognose sei nicht so schlimm, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er sei der Meinung gewesen, dass die Produkte von AMD im Bereich der Künstlichen Intelligenz die Gewinnspanne verwässern würden und die Investoren sich schließlich um die hohe Bewertung der Aktie kümmern würden. Er räume aber ein, dass es in beiden Punkten falsch gelegen habe. Daher habe er die AMD-Aktie nach den Ergebnissen hochgestuft.Christopher Danely, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die AMD-Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 136 USD angehoben. (Analyse vom 02.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:109,80 EUR +2,41% (02.08.2023, 15:15)