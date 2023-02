Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (14.02.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Cody Acree von Benchmark Company:Cody Acree, Analyst von Benchmark Company, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unverändert mit dem Votum "buy" ein.Cody Acree habe das Kursziel für AMD von 93 auf 103 US-Dollar angehoben, nachdem er die Gelegenheit gehabt habe, mit Ruth Cotter, AMDs Senior Vice President of Marketing, Human Resources und Investor Relations, zu sprechen.Es sei zwar nicht erwartet worden, dass das Unternehmen spezifische neue Informationen geben würde, nachdem es erst kürzlich seine Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt habe, aber Cotter habe den Glauben von AMD an seine langfristigen Marktanteilsgewinne deutlich unterstreichen können, sowohl im Client-Computing-Markt als auch in den Märkten für Rechenzentren und eingebettete Prozessoren, berichte das Unternehmen.Cody Acree, Analyst von Benchmark Company, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 14.02.2023)