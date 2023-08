• Das Embedded-Segment habe dank starker Marktpositionen in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen und Automotive gute Ergebnisse verzeichnet.



• AMD habe neue AMD Instinct-Lösungen vorgestellt, die auf die Entwicklung generativer KI-Software abzielen würden, und zwei neue EPYC-Prozessoren der vierten Generation präsentiert, die die Rechenleistung in Rechenzentren steigern würden. (News vom 02.08.2023)



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

100,50 EUR -6,27% (02.08.2023, 17:44)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

109,955 USD -6,50% (02.08.2023, 17:30)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.08.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices: Gewinnsteigerung um 4% - Die Aktie fällt trotzdem - AktiennewsDie Ergebnisse von Advanced Micro Devices (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) für das zweite Quartal übertrafen zwar die Prognosen der Wall Street, aber das reichte nicht aus, um die Aktie heute zum Kauf zu empfehlen, so die Experten von XTB.Der US-Aktienmarkt stehe nach der gestrigen Entscheidung von Fitch Ratings unter Druck, was zu Gewinnmitnahmen geführt habe. Das Unternehmen habe betont, dass die Ergebnisse vor allem durch höhere Verkäufe von EPYC- und Ryzen 7000-Prozessoren positiv beeinflusst worden seien, und AMD-CEO Lisa Liu habe auf ein siebenfach höheres Engagement in der KI-Entwicklung angesichts des Interesses an AMD Instinct verwiesen. Insgesamt habe der Bericht von AMD jedoch wenig überraschend eine Verlangsamung im PC-Chipsektor bestätigt. Die Ergebnisse würden eine beträchtliche Verlangsamung im Vergleich zum Vorjahr bestätigen. Auch der k/k-Gewinn pro Aktie sei bei gleichbleibenden Umsätzen leicht zurückgegangen. Die Umsatzprognose für das laufende dritte Quartal habe unter den Prognosen gelegen.• Umsätze: 5,35 Mrd. USD gegenüber 6,55 Mrd. USD im 2. Quartal 2022 (-18% ggü. Vorjahr) (zweiter Umsatzrückgang im 2. Quartal in Folge)• Gewinn pro Aktie: 0,58 USD gegenüber 1,05 USD im 2. Quartal 2022 (minus 45% im Jahresvergleich) (0,02 USD und 27 Mio. USD GAAP)• Bruttomarge: 50% gegenüber 54% in Q2 2022 (Rückgang um 4% gegenüber dem Vorjahr)• Reingewinn: 948 Mio. USD gegenüber 1,7 Mrd. USD im 2. Quartal 2022 (-44%)• Gaming-Einnahmen: 1,6 Mrd. USD (Rückgang um 4% gegenüber dem Vorjahr)• Umsatz aus Embedded: 1,5 Mrd. USD (Anstieg um 16 % gegenüber dem Vorjahr)• Umsatz Rechenzentrum: 1,13 Mrd. USD (Rückgang um 11 % gegenüber dem Vorjahr)• Umsatz im Kundensegment: 998 Mio. USD (54% Rückgang gegenüber dem Vorjahr)Dem Markt habe der Optimismus des Managements in Bezug auf "Meilensteine" bei der Entwicklung von Hardware und Software für den KI-Sektor in Rechenzentren gefallen. Der Kommentar des Unternehmens bestätige, dass AMD auf dem besten Weg sei, die Produktion von AI MI300 Produkten im vierten Quartal dieses Jahres zu starten und hochzufahren.Für das laufende Quartal erwarte das Unternehmen ein zweistelliges Umsatzwachstum in den Segmenten Data Center und Client. Der optimistische Ausblick werde von der Nachfrage nach EPYC- und Ryzen-GPUs getragen. Diese werde jedoch teilweise durch einen Nachfragerückgang im Gaming-Sektor abgefedert. Für das dritte Quartal rechne AMD mit einem Umsatz von 5,7 Milliarden US-Dollar gegenüber den Erwartungen von 5,81 Milliarden US-Dollar. Das Ziel von AMD sei es laut CEO Liu, KI zu einem soliden Wachstumsfaktor zu machen - die F&E-Ausgaben in diesem Bereich würden steigen.• Gleichzeitig habe sich der Absatz der neuesten EPYC-Prozessoren der 4. Generation fast verdoppelt und der Absatz an Unternehmen sei gestiegen.• Auch die Verkäufe von AMD Ryzen 7000 Prozessoren seien deutlich angestiegen und AMD erwarte, dass sich der PC-Markt verbessern werde.• Dies sei teilweise durch einen Rückgang der Verkäufe von System-on-Chip (SoC) Subsystemen für Rechenzentren ausgeglichen worden.