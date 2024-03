Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (11.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Nach einem freundlichen US-Handelsstart seien die Chip-Aktien und KI-Profiteure am Freitagabend doch noch unter die Räder gekommen. Anleger von AMD, NVIDIA oder Super Micro hätten teils deutliche Verluste verkraften müssen, die auch im frühen US-Handel am Montag anhalten würden. Ein Ende der KI-Rally sei aber nicht in Sicht.Die Gewinnmitnahmen in den USA hätten am Freitag vor allem Chip-Aktien getroffen, die aufgrund der KI-Rally in den vergangenen Wochen und Monaten kräftig zugelegt hätten. So habe der Highflyer NVIDIA am Freitag rund 5,5 Prozent verloren, für AMD sei es, ausgehend vom neu erreichten Allzeithoch bei 227,30 Dollar, sogar knapp neun Prozent abwärts gegangen. Mit wie Super Micro habe ein weiterer KI-Highflyer rund 4,5 Prozent eingebüßt.Auch der Start in die neue Handelswoche sei von Gewinnmitnahmen in einem sich etwas abkühlenden Tech-Sektor geprägt. Kurz nach US-Eröffnung würden die Aktien von NVIDIA rund drei Prozent, die Papiere von AMD etwa 4,5 Prozent und Super Micro sogar mehr als sieben Prozent verlieren.Völlig überraschend komme eine erste Verschnaufpause nach der Megarally natürlich nicht. Mit einem zwischenzeitlichen RSI-Wert von 86 auf Tagesbasis sei etwa NVIDIA am Freitag deutlich überkauft gewesen. Auch bei Super Micro seien nach der Kursvervierfachung seit Jahresanfang weitere Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich.Anleger sollten die Gewinnmitnahmen nicht überbewerten. Die Nachfrage nach KI-Chips und -Servern bleibe intakt - das hätten jüngst die Quartalszahlen von Dell sowie die besser als erwartete KI-Prognose von Broadcom gezeigt. Die Aktien von AMD, NVIDIA und Super Micro würden laufende Empfehlungen des AKTIONÄR bleiben.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät die Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 11.03.2024)