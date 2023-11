NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.11.2023/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Joseph Moore, Analyst von Morgan Stanley, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).Die Schlagzeile aus AMDs Q3-Bericht sei der Kommentar gewesen, dass der MI300-Umsatz im Kalender 2024 mindestens 2 Mrd. USD betragen werde, mit einem GPU-Umsatz für Rechenzentren von etwa 400 Mio. USD in Q1, hauptsächlich durch AI, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Der gemischte Ausblick des US-Chipkonzerns biete wohlwollend immer noch ein großartiges Setup für den Kalender 2024.Joseph Moore, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die AMD-Aktie bestätigt und das Kursziel werde von 138 auf 128 USD gesenkt. (Analyse vom 01.11.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:101,32 EUR -0,76% (02.11.2023, 14:14)