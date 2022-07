Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Vergangenen Donnerstag habe es die Anleger von AMD, NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422) und anderen Halbleiteraktien gleich doppelt erwischt. Zum einen habe eine schwache Prognose von Gartner für Verunsicherung gesorgt, zum anderen der Ausblick des Speicherchipherstellers Micron (ISIN: US5951121038, WKN: 869020). Die AMD-Aktie sei daraufhin auf einen Wochenverlust von 15,7 Prozent gekommen. Die NVIDIA-Aktie habe in den vergangenen fünf Handelstagen sogar 16,1 Prozent abgegeben. Heute werde in den USA aufgrund des Independence Days nicht gehandelt.Ein wichtiger Grund für die Schwäche der beiden tonangebenden Chip-Papiere sei die jüngste Gartner-Prognose zum PC-Markt gewesen. Die Marktforscher würden erwarten, dass die PC-Auslieferungen in diesem Jahr um satte 9,5 Prozent zurückgehen würden."Ein perfekter Sturm aus geopolitischen Umwälzungen, hoher Inflation, Währungsschwankungen und Unterbrechungen der Lieferkette hat die Nachfrage von Firmen und Verbrauchern weltweit gesenkt und wird den PC-Markt im Jahr 2022 am stärksten treffen", habe Ranjit Atwal, Senior Analyst bei Gartner, laut Pressemitteilung gesagt. "Die Nachfrage nach Verbraucher-PCs wird im laufenden Jahr um 13,1 Prozent sinken und damit deutlich stärker als die um 7,2 Prozent fallende Nachfrage nach Firmen-PCs."Die PC-Sorgen hätten sich auch in dem schwächer als erwarteten Ausblick von Micron gezeigt. Im laufenden Geschäftsquartal rechne Micron lediglich mit einem Umsatz von 7,2 Mrd. Dollar und einem Gewinn je Aktie von 1,63 Dollar. Analysten hätten bisher mit einem Erlös von 9,1 Mrd. Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 2,57 Dollar kalkuliert.NVIDIA erlöse rund die Hälfte der Umsätze im Bereich Gaming und damit mit in PCs verbauten Grafikkarten. Bei AMD dürften es etwas über die Hälfte der Gesamterlöse sein, die mit Grafikkarten und Prozessoren für PCs erwirtschaftet würden. Eine deutlich sinkende PC-Nachfrage dürfte die kommenden Quartale beider Unternehmen also negativ beeinflussen.Es gebe mit den Nachholeffekten bei Gaming-Grafikkarten, die beiden Firmen zugutekommen würden, sowie den Marktanteilsgewinnen bei AMD aber auch Faktoren, die sich positiv auf die Umsatzentwicklung auswirken sollten.Die AMD-Aktie bleibe aufgrund ihrer günstigen Bewertung und langfristigen Wachstumsaussichten eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Im Gegensatz zu NVIDIA könne AMD zudem von Marktanteilsgewinne gegenüber Intel profitieren. Kurz- bis Mittelfristig bleibt das Abwärtsrisiko für das Chip-Papier aufgrund der PC-Schwäche jedoch hoch, so Benedikt Kaufmann.Bei der NVIDIA-Aktie sollten die Anleger vorerst auf Abstand bleiben. (Analyse vom 04.07.2022)