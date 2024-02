Börsenplätze AMD-Aktie:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Nach den enttäuschenden Quartalszahlen von AMD am Dienstagabend sei der Titel am Mittwoch zwischenzeitlich deutlich im Minus gewesen, sei aber am Ende mit einem blauen Auge davongekommen. Für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh.Das alte Rekordhoch in Form des Jahreshochs von 2021 bei 164,46 Dollar habe der AMD-Aktie am Mittwoch die nötige Unterstützung gegeben, um den seit November 2023 bestehenden Aufwärtstrend beizubehalten. Wichtig sei nun, dass sich der Kurs über dem alten Rekordhoch und der Aufwärtstrendlinie bei 150 Dollar halte, ansonsten wäre die nächste Haltemarke erst das Januar-Tief bei 133,74 Dollar.Ein erster Befreiungsschlag wäre der Ausbruch über das Rekordhoch vom 25. Januar bei 184,92 Dollar. Danach dürfte die AMD-Aktie Kurs auf die psychologisch wichtige 200-Dollar-Marke nehmen.Engagierte Anleger bleiben bei der AMD-Aktie dabei, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link