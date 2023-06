NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

127,33 USD +2,25% (14.06.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (15.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Louis (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Stifel:Stifel rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) und erhöht das Kursziel von 98 auf 145 USD.Das Unternehmen habe ein Update zu den Themen Data Center und AI gegeben, in dem das Management den jüngsten Fokus von AMD auf High-Performance und Adaptive Computing hervorgehoben und die technologische Führungsposition des Unternehmens auf dem CPU-Markt für Rechenzentren betont habe, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Während das Fehlen einer formellen Kundenankündigung in Verbindung mit dem aktualisierten Instinct-Roadmap-Update wahrscheinlich in Frage gestellt werden werde, glaube Stifel, dass die Produktspezifikationen AMD in die Lage versetzen sollten, in den Märkten für Large Language Model (LLM) und KI an Zugkraft zu gewinnen.Stifel hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die AMD-Aktie bestätigt und das Kursziel von 98 auf 145 USD angehoben. (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:115,50 EUR -1,79% (15.06.2023, 14:15)