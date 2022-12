Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

61,62 EUR +0,57% (21.12.2022, 14:41)



XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

61,60 EUR +0,42% (21.12.2022, 14:40)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

65,05 USD +0,71% (20.12.2022, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (21.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Zinswende, Gaming-Schwäche und Krypto-Crash hätten die Aktien von AMD und NVIDIA 2022 mächtig unter Druck gesetzt. NVIDIA habe sein Jahresanfang bisher rund 47% verloren, bei AMD seien es sogar 5% gewesen. Neue Channel-Checks aus Asien würden nun aber die Vermutung nahelegen, dass Anleger die schlimmste Phase bereits ausgestanden haben könnten.Die Analysten von Mizuho seien Anfang Dezember nach sogenannten "Channel Checks", in denen die Vertriebskanäle genauer unter die Lupe genommen worden seien, zu folgender Erkenntnis gekommen: Die GPU-Verkäufe im November dürften stärker ausfallen als bisher angenommen. Denn die Experten seien nach ihren Checks der Ansicht, dass die Lagerbestände sich wieder auf zwei bis zweieinhalb Monate normalisiert hätten.Gleichzeitig würden die Mizuho-Analysten positiv auf das Märzquartal blicken, in welchem sie wieder sequentiell steigende GPU-Verkäufe erwarten würden. Zum einen, aufgrund des wahrscheinlichen Januar-Releases der RTX 4070 Ti von NVIDIA sowie der bereits im Dezember erschienenen Radeon 7900 XTX/XT von AMD. Zum anderen würden die Experten möglichen Rückenwind auf dem Grafikkartenmarkt durch die hohe Zahl an Gamern sehen, die noch immer auf Vorgängergenerationen setze. So würden z.B. 53% der PC-Spieler auf der Plattform Steam noch immer ältere NVIDIA-GPUs sehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: