NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

110,17 USD -0,20% (28.06.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (29.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices: Erholung läuft aus - ChartanalyseDie Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 57 EUR vom 6. Januar in einem Aufwärtstrend und hatte im bisherigen Verlaufshoch am 13. Juni 123,76 EUR erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich das Papier in einer ausgedehnten Korrektur, aus der sich möglicherweise auch ein Trendwechsel von Long auf Short ergeben könnte. Darauf deute die bisherige Abwärtsdynamik und der vorherige Kursrutsch unter den 10er-EMA und 50er-EMA hin.Aktuell befinde sich das AMD-Papier in einer Erholung im übergeordneten kurzfristigen Abwärtstrend und habe am Vortag noch knapp den 50er-EMA überwinden können. Wahrscheinlich werde die Erholung aber bereits im Bereich um den 10er-EMA wieder auslaufen und das Papier vor einem weiteren Rücklauf stehen. Zudem sei die Ichimoku-Wolke aktuell auch sehr dünn, so dass es hier leicht zu einem Kursrutsch unter die Wolke kommen könnte und damit ein weiteres Schwächesignal generiert werden würde. (Analyse vom 29.06.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:101,82 EUR +0,85% (29.06.2023, 08:49)