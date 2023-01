NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

74,70 USD -2,39% (24.01.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (25.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Matthew Ramsay von Cowen and Company:Matthew Ramsay, Analyst von Cowen and Company, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unverändert mit "outperform" ein.Matthew Ramsay zufolge würden das Dezember- und das März-Quartal trotz einer sehr starken Produkt-Roadmap kompliziert bleiben, aber sie sollten die Talsohle markieren, da sich die Ergebnisse schnell bis 2023 und noch weiter bis 2024 verbessern sollten, insbesondere angetrieben durch den Cloud-Anteil und die ASP-Expansion im Serverbereich.Matthew Ramsay, Analyst von Cowen and Company, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices weiterhin mit "outperform" ein. Das Kursziel verbleibe bei 100 USD. (Analyse vom 24.01.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:67,74 EUR -1,33% (25.01.2023, 12:32)