NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

89,91 USD +0,25% (02.05.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Cody Acree von Benchmark Company:Cody Acree, Analyst von Benchmark Company, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) weiterhin mit "buy" ein.AMD habe Ergebnisse für das März-Quartal geliefert, die den Erwartungen entsprochen oder leicht darüber gelegen hätten, aber eine "konservative" Umsatzschätzung für das Juni-Quartal abgegeben, die den Konsens der Börse verfehlt habe, so der Analyst gegenüber Investoren. Das Unternehmen sei jedoch zuversichtlich, dass das März-Quartal die Talsohle für seine PC- und Data Center-Geschäfte markieren werde, die im Juni-Quartal ein sequenzielles Wachstum aufweisen und dann in der zweiten Jahreshälfte wieder zu einem jährlichen und sequenziellen Wachstum zurückkehren sollten, so Benchmark.Cody Acree, Analyst von Benchmark Company, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel sei von 103 auf 108 USD angehoben worden. (Analyse vom 03.05.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:75,58 EUR -7,46% (03.05.2023, 15:10)