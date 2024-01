7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.01.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Während das vierte Quartal 2023 bei AMD im Bereich der Erwartungen ausgefallen sei, enttäusche der Chiphersteller vorab schon mit dem Ausblick für das nächste Quartal.AMD habe gestern nach Börsenschluss sein Zahlenwerk für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht. Der Umsatz habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10% auf USD 6,17 Mrd. erhöht. Die Konsensschätzungen von im Schnitt USD 6,12 Mrd. hätten dabei leicht übertroffen werden können.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei um 12% auf USD 1,25 Mrd. gestiegen und habe die Erwartungen von USD 1,24 Mrd. ebenfalls knapp übertreffen können. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe sich dementsprechend auf USD 0,77 belaufen.Ausblick: AMD rechne im ersten Quartal 2024 mit einem Umsatz von rund USD 5,4 Mrd. plus oder minus USD 300 Mio. Den Konsensschätzungen von USD 5,6 Mrd. sei man somit nicht gerecht geworden. AMD erwarte, dass die Umsätze im Segment Data Center gegenüber dem Vorquartal stagnieren würden, wobei ein saisonbedingter Rückgang bei den Serververkäufen durch einen starken Anstieg bei den GPUs im Data Center ausgeglichen werde. Die Umsätze in den Segmenten Client, Embedded und Gaming würden voraussichtlich im Vergleich zum Vorquartal zurückgehen. Die Non-GAAP-Bruttomarge werde bei etwa 52% erwartet.Die letzte Empfehlung zur AMD-Aktie lautete "Kauf", so Andreas Schiller und Helge Rechberger, Analysten der RBI. (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen