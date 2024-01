NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Toshiya Hari, Analyst von Goldman Sachs, belässt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) nach dem Q4-Bericht weiterhin auf "buy".Toshiya Hari erwarte, dass eine signifikante Schwäche im Gaming-Geschäft von AMD zu negativen Korrekturen der Marktschätzungen führen werde. Das Unternehmen sehe sich jedoch ermutigt durch den anhaltenden Kundenzuspruch im GPU-Geschäft für Rechenzentren, was sich in der positiven Korrektur der Umsatzprognose des Managements für das Gesamtjahr von zuvor 2 Mrd. US-Dollar auf 3,5 Mrd. US-Dollar widerspiegele. Angesichts des überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials und des Bruttomargenprofils des Segments sei das Rechenzentrum für die Aktie am wichtigsten, so Analyst Hari in einer Research Note.Toshiya Hari, Analyst von Goldman Sachs, bewertet die Aktie von Advanced Micro Devices unverändert mit "buy" und erhöht das Kursziel von 157 auf 180 USD. (Analyse vom 31.01.2024)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:148,26 EUR -6,53% (31.01.2024, 12:23)