Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (16.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von großen Chipherstellern wie NVIDIA und AMD würden heute zu den besten Werten an der Wall Street gehören. Grund sei eine positive Branchenstudie, die weiteres Potenzial sehe und für kräftige Kursgewinne sorge.Die Nachfrage nach Halbleitern, die für Anwendungen der künstlichen Intelligenz entscheidend seien, steige, wovon drei Chip-Unternehmen profitieren würden. Davon sei KeyBanc Capital Markets überzeugt, wieberichte.Am Dienstag habe der Analyst John Vinh seine Übergewichtung für Advanced Micro Devices (AMD), NVIDIA und Micron Technology bestätigt. Er habe auch seine Kursziele für die drei Unternehmen angehoben, und zwar auf 195 Dollar von 170 Dollar für AMD sowie auf 740 Dollar von 650 Dollar für NVIDIA. Micron sei von 100 Dollar auf 115 Dollar hochgestuft worden."Unsere vierteljährlichen Ergebnisse zur Lieferkette waren gemischt. Die breit angelegten Trends bei der Endnachfrage bleiben schwach, da die Automobil- und Auto- und Industrieendmärkte einen Lagerabbau erleben", habe er geschrieben. "Die Künstliche Intelligenz bleibt trotz Querströmungen stark."Vinh habe gesagt, dass seine jüngsten Überprüfungen am günstigsten für AMD gewesen seien - insbesondere für seine KI-Produkte und Server-Prozessoren. Es habe "einen bedeutenden Umschwung in der Nachfrage nach MI300X" gegeben. "Rückmeldungen aus der Server-Lieferkette zeigen, dass die Nachfrage nach AMD Genoa steigt, und es wird erwartet, dass Genoa weiterhin Marktanteile gegenüber INTC Sapphire Rapids gewinnen wird".Der MI300, eine Grafikeinheit für Rechenzentren, sei AMDs Angebot für KI-Projekte und KI-Anwendungen. Der Analyst habe gesagt, dass die Nachfrage nach AMDs MI300 in diesem Jahr bis zu 8 Milliarden Dollar betragen könnte, während er zuvor von 3 Milliarden bis 4 Milliarden Dollar ausgegangen sei.Investierte Anleger freuen sich über die Kursgewinne und bleiben bei NVIDIA mit Stopp bei 380,00 Euro und AMD (95,00 Euro) dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Micron sei keine laufende Empfehlung. (Analyse vom 16.01.2024)