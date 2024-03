Börsenplätze AMD-Aktie:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (08.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der KI-Hype an der Börse sei derzeit kaum zu bremsen. NVIDIA bestimme das Tempo der Rally und klettere von Hoch zu Hoch, im Schatten notiere auch der Rivale AMD auf Rekordstand. Die Experten von Melius Research würden damit rechnen, dass die Rally noch weitergehe – und das für beide Unternehmen genug vom Kuchen übrig bleibe.Für AMD habe Melius das Kursziel deutlich von 192 auf 265 Dollar angehoben und die Kaufempfehlung bekräftigt. Der Chipkonzern habe im aufstrebenden KI-Sektor viel Potenzial. AMD mache Fortschritte wie NVIDIA in der Frühphase des Booms. Wer die Entwicklung bei NVIDIA beobachtet habe, sollte auch von der massiven Zielanhebung nicht überrascht sein, heiße es. AMD sei eine Art "Mini-NVIDIA", wenn auch mit zeitlicher Verzögerung bei den Fortschritten.Die Stärke von AMD dürfte laut Melius aber die anhaltende Dynamik bei NVIDIA nicht behindern. Der gesamte adressierbare Markt für KI-optimierte Chips wachse selbst stark und NVIDIA bleibe eine zentrale Kraft. NVIDIAs breiter Ansatz, der Software und ein volles Spetrum an Produkten für Training und Inferencing umfasse, erfordere keine Emulation durch AMD.NVIDIA sei der Vorreiter und AMD der Nachzügler. Das habe sich in den vergangenen Monaten seit Anfang 2023 auch im Kurs widergespiegelt. Doch AMD sei ebenfalls gut positioniert. Beide Aktien hätten das Zeug dazu, dass die Rally weitergehe. "Der Aktionär" setzt unverändert auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link