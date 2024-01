Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

160,12 EUR +0,13% (22.01.2024, 14:49)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

174,23 USD +7,11% (19.01.2024, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (22.01.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Northland Capital Markets:Die Analysten von Northland Capital Markets stufen die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) von "outperform" auf "market-perform" herab.Das KI-Chip-Wachstum im Kalenderjahr 2023 habe vom ChatGPT-Moment profitiert, von durchschnittlichen Verkaufspreiserhöhungen, von Doppelbestellungen und von der Bevorratung chinesischer Unternehmen, so das Unternehmen Northland, das argumentiere, dass die aktuellen Konsenserwartungen für das KI-Wachstum "irrationale Überschwänglichkeit" widerspiegeln würden.Northland, das für den Kalender 2027 einen Umsatz mit KI-Chips in Höhe von 125 Mrd. US-Dollar prognostiziere und AMD mit einem Umsatz von 16 Mrd. US-Dollar und einem Marktanteil von 13% ansehe, sei der Ansicht, dass die AMD-Aktien im Jahr 2027 einen "viel höheren KI-Umsatz" widerspiegeln würden, und berufe sich auf die Bewertung, um sein Rating "a heck if we know" für die Aktien festzulegen.Die Analysten von Northland Capital Markets stufen die Aktie von Advanced Micro Devices von "outperform" auf "market-perform" zurück. Das Kursziel werde gestrichen. (Analyse vom 22.01.2024)Börsenplätze AMD-Aktie: