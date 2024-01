NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

172,06 USD -3,24% (30.01.2024, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.01.2024/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Raymond James:Srini Pajjuri, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie des Chip-Entwicklers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) von "strong buy" auf "outperform" zurück.Als Grund für die Herabstufung nenne Srini Pajjuri die Bewertung. Die Aktie diskontiere bereits einen Anteil von rund 20% für AMDs MI300 unter den Grafikprozessoren für künstliche Intelligenz, was nahe am Bullenfall liege, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren. Laut Raymond James sei ein solch schneller Anteilsgewinn im Bereich der Datenzentren weniger üblich und könnte eine aggressivere Reaktion der Konkurrenz von NVIDIA nach sich ziehen.Srini Pajjuri, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices von "strong buy" auf "outperform" herab und erhöht das Kursziel von 190 auf 195 USD. (Analyse vom 30.01.2024)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:148,28 EUR -6,52% (31.01.2024, 10:32)