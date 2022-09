Börsenplätze AMD-Aktie:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (07.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Das US-Handelsministerium habe Einzelheiten zur Umsetzung seines 50 Mrd. USD schweren Programms zur Förderung der heimischen Halbleiterproduktion bekannt gegeben. Mit dem Plan solle China entgegengewirkt werden. Etwa 28 Mrd. USD des so genannten CHIPS for America Fund sollten in Zuschüsse und Darlehen fließen, um den Aufbau von Anlagen zur Herstellung, Montage und Vermarktung einiger der modernsten Chips der Welt zu unterstützen.Weitere 10 Mrd. USD seien für die Ausweitung der Fertigung älterer Generationen von Halbleitertechnologien vorgesehen, die in Autos und in der Kommunikationstechnologie sowie in Spezialtechnologien und bei anderen Industriezulieferern zum Einsatz kämen. Weitere 11 Mrd. USD seien für Forschungs- und Entwicklungsinitiativen im Zusammenhang mit der Industrie vorgesehen.Das Ministerium beabsichtige, spätestens im Februar mit der Einreichung von Anträgen für die Finanzierung von Unternehmen zu beginnen. Im nächsten Frühjahr könnte bereits mit der Auszahlung der Gelder begonnen werden. Die Details kämen fast einen Monat nach der Unterzeichnung des CHIPS-Gesetzes durch Präsident Biden, mit dem die USA angesichts der zunehmenden Spannungen mit China und der durch die Corona-Krise verursachten Störungen die heimische Chipproduktion sicherstellen wollten.Die Details zum CHIP-Gesetz könnten die Halbleiteraktien im schwachen Marktumfeld etwas stabilisieren. Nichtsdestotrotz bleibe das Sentiment weiterhin eingetrübt. Aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen könnte es jederzeit zu weiteren wirtschaftlichen US-Sanktionen gegen China kommen. Das würde NVIDIA besonders hart treffen. AMD sei derweil keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link