Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (21.06.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) weiterhin zu kaufen.Das durchwachsene Q1-Ergebnis spiegele sich nicht im Aktienkurs von AMD wider: Seit Jahresbeginn habe sich die Marktkapitalisierung fast verdoppelt. Das Quartalsergebnis und die jüngsten Ankündigungen hätten jedoch AMDs Verwundbarkeit gegenüber dem sich abkühlenden PC- und Gaming-Geschäft, aber auch die Wandlungsfähigkeit des Unternehmens gezeigt. Die derzeit gedämpfte Nachfrage nach Chips sollte durch die höhere Nachfrage aus Data-Centers sowie durch den KI-Hype großteils kompensiert werden können, weshalb sich AMD auch strategisch neben dem Platzhirsch NVIDIA neu zu positionieren versuche. Mit dem neuen speziellen MI300X-Chip wolle man sich ein Stück vom KI-Kuchen sichern.Aus Bewertungssicht sei AMD nach den jüngsten Kursanstiegen zwar nicht unbedingt als günstig zu bezeichnen, allerdings erscheine Schiller die Bewertung angesichts der unterstellten Wachstumsraten und der spezifischen Positionierung im Halbleitersegment (KI sowie Data-Centers aber auch beim aufstrebenden Segment Automobile) durchaus fundamental tragfähig zu sein. Zudem betrage der Abschlag im direkten Vergleich mit dem KI-Hauptkonkurrenten NVIDIA immer noch rund ein Drittel.Unter Berücksichtigung dieser Aspekte bestätigt Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Kauf"-Empfehlung für AMD mit einem angepassten Kursziel von USD 135. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes unter Verwendung von Konsensschätzungen für die nächsten zwölf Monate. (Analyse vom 21.06.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity