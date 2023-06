NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

127,33 USD +2,25% (14.06.2023)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (15.06.2023/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Raymond James:Srini Pajjuri, Analyst von Raymond James, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).AMDs DCAI Technology Premiere Event habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, wobei das Unternehmen eine neue CPU für Cloud-native Workloads vorgestellt und die Leistungs-/TCO-Vorteile seiner Mainstream-Prozessoren hervorgehoben habe, so der Analyst. AMD arbeite mit mehreren Tier-1-Kunden zusammen und Pajjuri erwarte erste KI-Umsätze von MI300 im vierten Quartal 2023.Srini Pajjuri, Analyst von Raymond James, hebt das Kursziel von 110,00 auf 145,00 USD an. (Analyse vom 14.06.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:115,58 EUR -1,72% (15.06.2023, 13:14)