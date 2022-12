Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.2022 sei kein gutes Jahr für Chip-Aktien gewesen. Der Philadelphia Semiconductor Index habe seit Jahresanfang über 36 Prozent verloren und damit nicht nur den S&P 500 (-20 Prozent YTD), sondern auch den NASDAQ 100 (-33 Prozent YTD) underperformt. Mit Blick auf 2023 würden die Analysten der UBS einige Halbleiteraktien jedoch positiv bewerten.Hohe Lagerbestände, sinkende Ausgaben nach dem Corona-Boom und die Sorge vor einer Rezession hätten Chip-Aktien 2022 heftig zugesetzt. UBS-Analyst Timothy Arcuri sehe jedoch erste Hinweise, dass 2023 die Trendwende anstehen könnte.Zum Chip-Sektor schreibe Arcuri: "Die Analystenschätzungen wurden mittlerweile auf breiter Front um rund 25 Prozent nach unten angepasst und haben nun ein Niveau erreicht, das mit den Tiefstständen anderer Sektoren vergleichbar ist."Zudem habe der Experte festgestellt, dass langfristig orientierte Anleger bei Halbleiteraktien zwar noch immer deutlich untergewichtet seien, aber nicht mehr so stark wie zuvor. Hedgefonds hätten in den vergangenen Monaten sogar schon damit begonnen, sich bullisher zu positionieren.Im Datacenter-Bereich erwarte Arcuri hingegen nach wie vor Wachstum, was er auf eine Reihe von Faktoren zurückführe - beispielsweise die höhere Rechenleistung, die für KI-Beschleunigung und Sprachverarbeitung benötigt werde. Hiervon dürfte laut dem Experten insbesondere AMD mit seinen Server-Chips und Grafikprozessoren profitieren.Arcuri habe hinzugefügt, dass es darüber hinaus nicht überraschen würde, wenn Chip-Aktien aufgrund der Corona-bedingten Verwerfungen "schneller als in früheren Zyklen wieder anziehen". Dies sei auch der Hauptgrund dafür, dass die UBS die AMD-Aktie bereits vor wenigen Wochen von "Hold (Kursziel 75 Dollar)" auf "Buy (Kursziel 95 Dollar)" heraufgestuft habe.DER AKTIONÄR habe bereits über erste Hinweise, dass AMD vor einer Trendwende stehen könnte, berichtet. Jedoch sollten Anleger aufgrund der noch unsicheren Datenlage bezüglich der Konsumlaune des Endverbrauchers noch abwarten, so Benedikt Kaufmann. Denn im Gegensatz zum Rivalen NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422) müsse die Bodenbildung im AMD-Chart erst noch bestätigt werden. Ein erneuter Sprung über den hartnäckigen Widerstand bei 72 Dollar würde dann auch charttechnisch das Kaufsignal liefern. (Analyse vom 27.12.2022)