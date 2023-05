NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

81,62 USD -9,22% (03.05.2023)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.05.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi rate, bei der AMD-Aktie den Fuß zurückzuziehen, und beziehe sich dabei auf ein Muster. Wenn AMD in den vergangenen Quartalen mit den Zahlen positiv habe überraschen können, sei die Aktie überwiegend gesunken. Diesmal habe AMD gute Zahlen, aber einen mauen Ausblick gemeldet. Deshalb sei die Aktie in die Knie gegangen, was der Börsenexperte für durchaus nachvollziehbar halte. Anleger könnten bei der AMD-Aktie eine Beruhigung abwarten und im Zuge einer Korrektur mittelfristig wieder zuladen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.05.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:73,90 EUR -9,47% (03.05.2023, 21:59)