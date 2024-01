Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (16.01.2024/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Die Analysten von KeyBanc Capital Markets erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).Die vierteljährlichen Ergebnisse zur Lieferkette von KeyBanc seien gemischt gewesen. Breit angelegte Trends bei der Endnachfrage würden schwach bleiben, da Auto- und Industriemärkte Lagerbestände abbauen würden; PCs würden am Boden entlang hüpfen, während die Nachfrage nach Android-Smartphones anhalte und Apples iPhone in China schwächele. Schließlich seien die traditionellen Server schwach, während die KI trotz Querströmungen stark bleibe.KeyBanc sehe positive Auswirkungen angesichts einer bedeutenden Wende in der Nachfrage nach MI300X, was bedeute, dass Software-Leistungsprobleme gelöst worden seien und etwa 8 Mrd. USD an GPU-Umsätzen in Rechenzentren im Jahr 2024; und Anzeichen dafür, dass Genoa seinen Anteil gegenüber Sapphire Rapids im Jahr 2024 auf 30 bis 35% Marktanteil bei Servern weiter steigern werde.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen die AMD-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 170,00 auf 195,00 USD angehoben. (Analyse vom 16.01.2024)Börsenplätze AMD-Aktie: